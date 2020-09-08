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Rafael resmen Başakşehir'de

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Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Lyon forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Rafael Pereira da Silva ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Rafael resmen Başakşehir'de
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Mesut Altan ve üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün katıldığı törende 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sağ bek mevkisinde oynayan Rafael'in Medipol Başakşehir'de 4 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.
Rafael, profesyonel kariyerinde İngiltere'nin Manchester United ve Fransa'nın Olympique Lyon takımlarında forma giydi.
 
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