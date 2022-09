Puma’nın tasarladığı KKTC Milli Futbol Takımı formaları tanıtıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Kemaler Group arasında gerçekleşen anlaşma kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı 3 yıl boyunca PUMA tasarımı formalarıyla sahada olacak. İş birliği kapsamında KTFF Süper Lig ve Birinci Lig kapsamında oynanacak tüm maçlarda PUMA Orbita futbol topu kullanılacak. Eş zamanlı olarak PUMA, KKTC Kadın Futbol Ligi’ne de ismini vererek Kuzey Kıbrıs futboluna verdiği desteği devam ettiriyor

Köklü spor mirasıyla, Türk futboluna verdiği desteği daha da genişleten ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşıyan PUMA, KKTC Milli Futbol Takımı için tasarladığı formalarla da farkını ortaya koyuyor. Yeni formaların tanıtımının yapıldığı etkinlik, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis’in katılımıyla gerçekleşti. Organizasyonun sunuculuğunu KTFF YK Üyesi Hüseyin Ekmekçi yaparken, Ziynet Sali de etkinliğin sonunda sahne aldı. Milli futbolcular Hasan Piro, Serhan Önet, Özlem Yılmaz ve Remzi Betmezoğlu’nun yanı sıra Ali Çetin Amcaoğlu, Hüseyin Amcaoğlu, Tuğra Amcaoğlu ve Osman Yorucu ürünlerin tanıtımını yaptı.BİR FORMADAN FAZLASI: KIBRIS ŞEHİTLERİNE SAYGIPUMA’nın; Fenerbahçe, Manchester City, AC Milan gibi Avrupa’nın dev kulüplerinin yanı sıra İtalya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi Milli Takımların forma tasarımını yapan global tasarım ekibi tarafından KKTC Milli Futbol Takımı için hazırladığı formalar, kırmızı ve beyaz olarak iki ayrı modelden oluşuyor.Türkiye’de üretilen formaların ön tarafında yer alan siyah şerit dikkat çekiyor. Bu şeritler; Kıbrıs şehitlerine saygı duruşunu simgeliyor. Formanın sırt kısmında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi armasında yer alan barış güvercini ve ağzındaki zeytin dalı ise, “Kıbrıs Türk tarafının duruşunun göstergesi” olarak niteleniyor.DRYCELL TEKNOLOJİSİ İLE MAÇ BOYUNCA KURU FORMALARKKTC Milli Futbol Takımı için PUMA’nın hazırladığı formalar nemi ciltten uzaklaştıran ve maç boyunca kuru ve rahat kalmaya yardımcı olan benzersiz dryCELL teknolojisini içeriyor. Formaların yapımında kullanılan %100 geri dönüştürülmüş polyester materyal markanın çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularına verdiği önemi vurgularken, aynı zamanda oyunculara üstün uyum ve hareket kabiliyeti sağlıyor.KADIN FUTBOLUNDA ‘PUMA’ DEVRİMİPUMA, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Kadınlar Ligi’ne de isim sponsoru oldu. Bu anlaşmanın tanıtımının yapıldığı etkinlik, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis, Kadın Ligi oyuncuları katılımıyla gerçekleşti. 2021-2022 sezonunda Kadınlar Ligi, “Puma Kadınlar Ligi” ismiyle oynanırken organizasyonda normal sezon tamamlandı ve çapraz eşleşmelerin ardından ligin finali oynanacak. Ayrıca KKTC tarihinde ilk kez düzenlenen Kadınlar Kıbrıs Kupası da Puma ismiyle birleşti. Kıbrıs Türk tarihinin simge isimlerinden ilk kadın kulüp başkanı ve Fenerbahçe efsanesi Dr. Ayten Berkalp’in adının verildiği kupa “Puma Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası” ismiyle oynanıyor. Kupanın finali de bu akşam saat 18.30’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda gerçekleşecek.GOLLER ARTIK PUMA ORBITA FUTBOL TOPU İLE DAHA GÜZELKTFF AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Lig kapsamında oynanacak tüm maçlarda PUMA ORBITA futbol topu kullanılacak. Yıldız şeklindeki 12 büyük panelin bir araya gelmesiyle oluşan özel yapısı, yüzey üzerindeki dikiş sayısının azalmasına yardımcı oluyor. ORBITA'nın sahip olduğu ve en son model teknoloji ile tasarlanan ideal küre formu, maç boyunca biçimini koruyor ve sıvı emiliminin azalmasını destekliyor. Spor Toto Süper Lig, LaLiga, Serie A English Football League gibi dünyanın en ünlü liglerinde PUMA ORBITA futbol topları kullanılıyor.“ÇOCUKLARIM İÇİN BU PROJEYE ÖNEM ÇOK VERDİM”PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis: Bir Kıbrıslı olarak bugün ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşıyorum. PUMA olarak Türk sporuna karşı olan sorumluluğumuzun güçlendirdiğimizi düşünüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Futbol Takımının sponsoru olarak yenilikçi ürünlerimiz ile KTFF'yi desteklediğimiz ve KKTC futboluna katkı sağladığımız için gurur duymaktayız... Her kategoride mücadele veren KKTC Milli Futbol Takımlarının dünya seviyesinde malzemelerle sahaya çıktığını görmek, KKTC Süper Lig’deki maçların artık PUMA’nın ürettiği toplarla oynanması ve bunun yanında Kadın Futboluna verdiğimiz isim sponsorluğu desteği bizler için oldukça değerli. Çok uykusuz geceler geçirdim. Çok heyecanlandım. Duygusal anlar yaşadım. Adaya ayak bastığımda Kıbrıslı Türk olmaktan bir kez daha gurur duydum. Bu tasarım çok önemli bence. Futbola çok sevgim vardır. KKTC formamız hiç yoktu ve bu büyük bir problemdi bana göre. 45 yaşındayım. İlk kez KKTC forması giyiyorum. Çocuklarım için bu projeye önem çok verdim. Sizlerden isteğim kendinize ve ailenize bu formayı alınız.”“DÜNYANIN NERESİNDE BİR KIBRISLI TÜRK VARSA BU PROJEYİ SAHİPLENMELİDİR”Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu: “Mutlu ve gururlu bir gece ve çok heyecanlıyız. Futbolumuzun mihenk taşları yıllardır birlikte olduğumuz abilerimiz kardeşlerimiz tüm dostlarımız burada. Hep birlikte bu gururu yaşamak için buradayız. Ben herkese teşekkür ederim. Bu bir proje. Dünyanın neresinde bir Kıbrıslı Türk varsa bu projeyi sahiplenmelidir. 1955’de kurulan KTFF ve yıl 2022, ilk kez uluslararası bir firma bize özel, bizim olan bir forma yaptı. Değerini, kıymetini bize kıymet verenlere göstermemiz lazım. Bu formaların yayılması, tüm dünyada giyilmesi için herşeyi yapacağım. Bu serüven Fırat Canova sayesinde başladı. Bana ‘Ülkesi için bişeyler yapmak isteyen biri var’ dedi. Biz böyle tanıştık Taner kardeşimle. Bize kafasındakileri öyle bir anlattı ki ağzımız açık dinledik. Beni destekleyin ben yapacağım dedi. Mest olduk ve bugünlere geldik. Bugüne içinde vatan sevgisi olan bir Kıbrıslı Türk Taner Seyis sayesinde geldik. O benim için bir halk kahramanıdır. Bu formalara ilk sipariş Fenerbahçe’den geldi ve Fenerium’da KKTC forması satacaklarını bize ilettiler. Başkan Ali Koç’a çok teşekkür ederim.”Kemaler Direktörü Hüseyin Kemaler “Biz Kemaler firması olarak 40 yıldan fazladır buradayız. Ben çok heyecanlandım bu sponsorluktan. Uzun yıllardır en çok heyecanlandığım ortaklık buydu.”HEPİMİZİN ARTIK BİR FORMASI VARBaşbakan Yardımcısı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu: “Bu akşamki olay çok çok değerli bir olay. İçeri girer girmez duygularını paylaştı benimle Taner Bey. Benim kalbim Kıbrıs için atar dedi. Ürünlerin 90 bin satıldığı an nerelere gideceğini bahsetti. Elbette hepimizin artık bir forması var. Bizim de gururla taşıyacağımız bir milli formamız var. Bizler hediyelerimizde bunları da vereceğiz Turizm Bakanlığı olarak. Bu değerimizi koruyacağız. Canla başla bu forma için çalışacağız.”Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’da “Bu bir başarı öyküsüdür. Artık Kıbrıslı Türkler her yerde. Günü geldi artık. Hepimizin bu başarı hikayelerini birleştirmesi ve ortak başarı hikayesi yazmamızın zamanıdır. Görev belli. Bu özgüveni hissetmemiz lazım. Kıbrıs Türk halkı kendi başarı hikayesini hep birlikte yazacak.”Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise “Bu gururu hep birlikte yaşıyoruz. Bu güzelliği yaşıyoruz. Bu topraklarda yüzyıllardır yaşayan Kıbrıslı Türkler dünyanın heryerinde hiç bu ülkeden vazgeçmedi. Bu kültürü hep yaşattı halkımız. Bu formaya sahip çıkanlara teşekkür ederiz. Bu toprakları sevenlere teşekkür ederiz. Biz bakanlık olarak 3000 forma alıyoruz Günay Çerkez vasıtasıyla. Çocuklarımız okullarda heryerde bu formayı giyecek.