Puma Orbita futbol topları kulüplere teslim ediliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Puma arasında yapılan anlaşma kapsamında bu sezon maçlarda kullanılacak Puma Orbita futbol topları kulüplere teslim edilmeye başlandı.
2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarını kapsayan ve AKSA Süper Lig ile AKSA 1.Lig'de kullanılacak maç toplarını kulüplerin KTFF'den temin edebileceği duyuruldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.