Puma Kadınlar Ligi’nde şampiyonluk gecesi

Puma Kadınlar Ligi’nde şampiyonu belirleyecek olan Atatürk Stadı’ndaki final akşamında Dem's Cons Mağusa Spor Akademisi ile China Bazaar Gençlik Gücü arasındaki maç öncesinde her iki takım antrenörü iddialı açıklamalar yaptılar

Necati KÜLAHLILARPuma Kadınlar Ligi final maçı Dem's Cons Mağusa Spor Akademisi ile China Bazaar Gençlik Gücü arasında 4 Temmuz Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.Final maçı öncesinde Dem's Cons Mağusa Spor Akademisi Antrenörü Şerif Ogan ile China Bazaar Gençlik Gücü Antrenörü Mine Dayı görüşlerini bizlerle paylaştılar.OGAN: 3.KEZ LİG KUPASINI MAĞUSA'YA GETİRMEK İSTİYORUZDem's Cons Mağusa Spor Akademisi Antrenörü Şerif Ogan maçla ilgili açıklama yaparak kupayı kazanmak Mağusa’ya götürmek istediklerini söyledi.Şerif Ogan “11 takımın mücadele ettiği 2022-2023 Puma Kadınlar Ligi'nde finalde olmak bizleri mutlu etmiştir.4 Temmuz Salı akşamı saat 19.30 'da Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan final maçı sonrasında 3.kez lig kupasını Mağusa'ya getirmek, Şampiyon Melekler adına mücadele ettiğimiz bu sezonda sözümüzü tutmak istiyoruz. Ligin son maçında hem final zevkini yaşamak hem de kadın futboluna destek olmak amacıyla bütün sporseverleri bu gecede yanımızda görmek bizleri mutlu edecektir.Takımımızda güçlü ayaklar var fakat futbolda sonuç kağıt üstünde yazılan isimlere değil saha içindeki 90 dakikalık mücadeleye ve oyun zekasına göre şekillenir. Sporcularım bu bilinç içerisinde sahada olacaklardır. Mücadele gücü ve seyir zevki yüksek, hak edenin kazanacağı bir maç olmasını dilerim. Ligde mücadele eden tüm takımları da tebrik eder, ilerleyen sezonlarda başarılar dilerim.DAYI: SEZONU 3 KUPAYLA KAPATMAK İSTİYORUZChina Bazaar Gençlik Gücü Antrenörü Mine Dayı da final maçı ile ilgili açıklamalar yaparak hedeflerinin sezonu 3 kupayla kapamak olduğunu vurguladı.Dayı “Puma Kadınlar Ligi final maçında bu akşam Dems Cons MSA ile bir kez daha final maçına çıkıyoruz. Takım olarak son hazırlıklarımızı yaptık. Bu sezon iki kupayı aldık, şimdi üçüncü kupayı kazanıp sezonu tamamlamak istiyoruz. Takım olarak bu maça motive olduk. Dostluk içerisinde bir maç olsun ve hakemlerimiz güzel maç yönetsin. Futbolcularımızın bunun bilincinde olup maçı kazanmak istiyoruz. Başak'ın eksikliği tabiiki takımı etkileyecek ama diğer futbolcularımız onun yerini dolduracak. Ve inşallah kupayı kazanacağız. Güzel ve seyir zevki olan bir maç olsun.”