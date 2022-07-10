Puma Kadınlar Ligi’nde ilk 3 haftanın programı açıklandı

1.Hafta

16/7/2022, Cumartesi

18.00 Küçük Kaymaklı-Merit Alsancak Yeşilova (Ortaköy İrsen Küçük Stadı)

18.00 Yonpaş Dumlupınar-Miracle Değirmenlik (Sahası belli değil)

17/7/2022, Pazar

18.00 Hamitköy-DeslyMağusa SA (Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı)

18.00 ChinaBazaar Gençlik Gücü-Vadili (Attila Topaloğlu Sahası)

2.Hafta

23/7/2022, Cumartesi

18.00 Miracle Değirmenlik-Hamitköy (Değirmenlik Sadık Cemil Stadı)

18.00 DeslyMağusa SA-ChinaBazaar Gençlik Gücü (Sahası belli değil)

24/7/2022, Pazar

18.00 Merit Alsancak Yeşilova-Yonpaş Dumlupınar (Ortaköy İrsen Küçük Stadı)

18.00 Vadili-Küçük Kaymaklı (Vadili 14 Ağustos Stadı))

3.Hafta

30/7/2022, Cumartesi

18.00 Küçük Kaymaklı-DeslyMağusa SA (Ortaköy İrsen Küçük Stadı)

18.00 Yonpaş Dumlupınar-Vadili (Sahası belli değil)

31/7/2022, Pazar

18.00 Merit Alsancak Yeşilova-Miracle Değirmenlik (Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı)

18.00 ChinaBazaar Gençlik Gücü-Hamitköy (Attila Topaloğlu Stadı)

