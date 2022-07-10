Puma Kadınlar Ligi’nde ilk 3 haftanın programı açıklandı

1.Hafta
16/7/2022, Cumartesi
18.00 Küçük Kaymaklı-Merit Alsancak Yeşilova (Ortaköy İrsen Küçük Stadı)
18.00 Yonpaş Dumlupınar-Miracle Değirmenlik (Sahası belli değil)
17/7/2022, Pazar
18.00 Hamitköy-DeslyMağusa SA (Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı)
18.00 ChinaBazaar Gençlik Gücü-Vadili (Attila Topaloğlu Sahası)
2.Hafta
23/7/2022, Cumartesi
18.00 Miracle Değirmenlik-Hamitköy (Değirmenlik Sadık Cemil Stadı)
18.00 DeslyMağusa SA-ChinaBazaar Gençlik Gücü (Sahası belli değil)
24/7/2022, Pazar
18.00 Merit Alsancak Yeşilova-Yonpaş Dumlupınar (Ortaköy İrsen Küçük Stadı)
18.00 Vadili-Küçük Kaymaklı (Vadili 14 Ağustos Stadı))
3.Hafta
30/7/2022, Cumartesi
18.00 Küçük Kaymaklı-DeslyMağusa SA (Ortaköy İrsen Küçük Stadı)
18.00 Yonpaş Dumlupınar-Vadili (Sahası belli değil)
31/7/2022, Pazar
18.00 Merit Alsancak Yeşilova-Miracle Değirmenlik (Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı)
18.00 ChinaBazaar Gençlik Gücü-Hamitköy (Attila Topaloğlu Stadı)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.