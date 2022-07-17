Puma Kadınlar Ligi’nde gol yağmuru

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde 1.haftası Cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı.

Dört karşılaşmanın oynandığı ilk haftada en farklı galibiyeti China Bazaar Gençlik Gücü takımı 17-0’lık skorla aldı. 4 Maçta ise ağlar 49 kez havalandı.

Puma Kadınlar Ligi 1. Hafta sonuçları:

K.Kaymaklı – Merit A. Yeşilova: 8 – 0

Yonpaş Dumlupınar – Miracle Değirmenlik: 7 – 3

Hamitköy – Desly Mağusa Spor Akademisi: 0 – 14

China B. Gençilik Gücü – Vadili: 17 – 0



