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Puma Kadınlar Ligi’nde final günü

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Puma Kadınlar Ligi’nde DeslyMağusa Spor Akademisi ile ChinaBazaar Gençlik Gücü takımları bu akşam saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda şampiyon olmak için sahaya çıkacaklar

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Puma Kadınlar Ligi’nde final günü
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde final günü.
Yarı finalde rakiplerini mağlup eden DeslyMağusa Spor Akademisi ile ChinaBazaar Gençlik Gücü takımları finale yükselen ekipler oldu.
Final 17 Eylül 2022 Cumartesi(Bugün) akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip Puma Kadınlar Ligi şampiyonu olacak. Mağusa Spor Akademisi takımı finale son şampiyon unvanı ile çıkarken unvanını korumaya çalışacak. ChinaBazaar Gençlik Gücü de tarihinde ilk kez kurduğu kadın futbol takımı ile Puma Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nın ardından ligi de müzesine götürmek için mücadele edecek.
 
 
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