Puma Kadınlar Ligi’nde Desly Mağusa yenilgisiz lider

Puma Kadınlar Ligi’nin dördüncü haftası geride kalırken rakibinin sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip kapatan DeslyMağusa yenilgisiz liderliğini sürdürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’ne devam edildi.

Hafta sonu oynanan 3 maç sonunda DeslyMağusa, Küçük Kaymaklı, Merit Alsancak Yeşilova ve ChinaBazaar Gençlik Gücü takımları galibiyetle noktaladı.

DeslyMağusa ile Yonpaş Dumlupınar arasında oynanması planlanan karşılaşma, Dumlupınar’daki Covid-19 vakaları nedeniyle oynanmadı ve maç 1-0 DeslyMağusa’nın hükmen galibiyeti ile tescillendi. Ligin dördüncü haftası geride kalırken DeslyMağusa yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.

Sonuçlar

DeslyMağusa – Y. Dumlupınar: 1-0 (Hükmen)

Hamitköy – K. Kaymaklı: 0-1

Vadili – Merit A. Yeşilova: 0-1

M. Değirmenlik – CB Gençlik Gücü: 0-1



13 Ağustos

Attila Topaloğlu Sahası: K. Kaymaklı – CB Gençlik Gücü

Sadık Cemil Stadı: M. Değirmenlik – Vadili



14 Ağustos

Şht. Şevket Kadir Stadı: Merit A. Yeşilova – DeslyMağusa

Necip H. Kartal Stadı: Y. Dumlupınar - Hamitköy



Puma Kadınlar Ligi Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. DeslyMağusa 4 4 0 0 4 0 4 12

2. CB Gençlik Gücü 4 3 0 1 3 1 2 9

3. K. Kaymaklı 4 3 0 1 3 1 2 9

4. Y. Dumlupınar 4 3 0 1 3 1 2 9

5. Merit A. Yeşilova 4 2 0 2 2 2 0 6

6. M. Değirmenlik 4 1 0 3 1 3 -2 3

7. Hamitköy 4 0 0 4 0 4 -4 0

8. Vadili 4 0 0 4 0 4 -4 0

