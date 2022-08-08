Puma Kadınlar Ligi’nde Desly Mağusa yenilgisiz lider

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’ne devam edildi.
Hafta sonu oynanan 3 maç sonunda DeslyMağusa, Küçük Kaymaklı, Merit Alsancak Yeşilova ve ChinaBazaar Gençlik Gücü takımları galibiyetle noktaladı.
DeslyMağusa ile Yonpaş Dumlupınar arasında oynanması planlanan karşılaşma, Dumlupınar’daki Covid-19 vakaları nedeniyle oynanmadı ve maç 1-0 DeslyMağusa’nın hükmen galibiyeti ile tescillendi. Ligin dördüncü haftası geride kalırken DeslyMağusa yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.
Sonuçlar
DeslyMağusa – Y. Dumlupınar: 1-0 (Hükmen)
Hamitköy – K. Kaymaklı: 0-1
Vadili – Merit A. Yeşilova: 0-1
M. Değirmenlik – CB Gençlik Gücü: 0-1
13 Ağustos
Attila Topaloğlu Sahası: K. Kaymaklı – CB Gençlik Gücü
Sadık Cemil Stadı: M. Değirmenlik – Vadili
14 Ağustos
Şht. Şevket Kadir Stadı: Merit A. Yeşilova – DeslyMağusa
Necip H. Kartal Stadı: Y. Dumlupınar - Hamitköy
Puma Kadınlar Ligi Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. DeslyMağusa 4 4 0 0 4 0 4 12
2. CB Gençlik Gücü 4 3 0 1 3 1 2 9
3. K. Kaymaklı 4 3 0 1 3 1 2 9
4. Y. Dumlupınar 4 3 0 1 3 1 2 9
5. Merit A. Yeşilova 4 2 0 2 2 2 0 6
6. M. Değirmenlik 4 1 0 3 1 3 -2 3
7. Hamitköy 4 0 0 4 0 4 -4 0
8. Vadili 4 0 0 4 0 4 -4 0
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