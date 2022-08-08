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Puma Kadınlar Ligi’nde Desly Mağusa yenilgisiz lider

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Puma Kadınlar Ligi’nin dördüncü haftası geride kalırken rakibinin sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip kapatan DeslyMağusa yenilgisiz liderliğini sürdürüyor

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Puma Kadınlar Ligi’nde Desly Mağusa yenilgisiz lider
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’ne devam edildi.
Hafta sonu oynanan 3 maç sonunda DeslyMağusa, Küçük Kaymaklı, Merit Alsancak Yeşilova ve ChinaBazaar Gençlik Gücü takımları galibiyetle noktaladı.
DeslyMağusa ile Yonpaş Dumlupınar arasında oynanması planlanan karşılaşma, Dumlupınar’daki Covid-19 vakaları nedeniyle oynanmadı ve maç 1-0 DeslyMağusa’nın hükmen galibiyeti ile tescillendi. Ligin dördüncü haftası geride kalırken DeslyMağusa yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.
Sonuçlar
DeslyMağusa – Y. Dumlupınar: 1-0 (Hükmen)
Hamitköy – K. Kaymaklı: 0-1
Vadili – Merit A. Yeşilova: 0-1
M. Değirmenlik – CB Gençlik Gücü: 0-1
 
13 Ağustos
Attila Topaloğlu Sahası: K. Kaymaklı – CB Gençlik Gücü
Sadık Cemil Stadı: M. Değirmenlik – Vadili
 
14 Ağustos
Şht. Şevket Kadir Stadı: Merit A. Yeşilova – DeslyMağusa
Necip H. Kartal Stadı: Y. Dumlupınar - Hamitköy
 
Puma Kadınlar Ligi Puan Durumu
TAKIMLAR                  O         G         B          M        A         Y          AV       P
1. DeslyMağusa         4          4          0          0          4          0          4          12
2. CB Gençlik Gücü    4          3          0          1          3          1          2          9
3. K. Kaymaklı            4          3          0          1          3          1          2          9
4. Y. Dumlupınar         4          3          0          1          3          1          2          9
5. Merit A. Yeşilova     4          2          0          2          2          2          0          6
6. M. Değirmenlik       4          1          0          3          1          3          -2         3
7. Hamitköy                4          0          0          4          0          4          -4         0
8. Vadili                       4          0          0          4          0          4          -4         0
 
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