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Puma Kadınlar Ligi’nde 3. Hafta heyecanı

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Puma Kadınlar Ligi’nde 3. Hafta heyecanı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde mücadele devam ediyor.
Yarın ve oynanacak olan 3. Hafta karşılaşmalarında heyecanın daha da artması bekleniyor.
 
30/7/2022, Cumartesi
18.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Küçük Kaymaklı-Desly Mağusa SA (Şahin Coşkun)
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Vadili (Yusufcan Dönder)
31/7/2022, Pazar
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Merit Alsancak Yeşilova-Miracle Değirmenlik (Nurhan Kutlugün)
18.00 Lefkoaş Attila Topaloğlu Sahası’nda China Bazaar Gençlik Gücü-Hamitköy (Abdulkadir Karadağ)
 
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