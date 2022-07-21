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Puma Kadınlar Ligi’nde 2. Hafta heyecanı

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Puma Kadınlar Ligi’nde 2. Hafta heyecanı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde 2. Hafta karşılaşmaları cumartesi ve Pazar günler oynanacak.
Puma Kadınlar Ligi’nde 2.Haftanın programı ve hakemleri şöyle:
23/7/2022, CUMARTESİ
18.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Desly Mağusa SA-China Bazaar Gençlik Gücü (Serkan Özdenkçi)
18.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Hamitköy (Baran Marangoz)
24/7/2022, PAZAR
18.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Küçük Kaymaklı (Buse Bağrıkara)
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Merit Alsancak Yeşilova-Yonpaş Dumlupınar (Nurhan Kutlugün)
 
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