Puma Kadınlar Ligi yarı final programı belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlandı. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK, Vadili TÇBSK, Dem'sCons. Mağusa Spor Akademisi ve Küçük Kaymaklı TSK takımları adlarını yarı finale yazdırdı. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanan çeyrek final müsabakalarında ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK Taşkınköy'ü, Dem'sCons. Mağusa Spor Akademisi Merit Alsancak Yeşilova'yı, Vadili TÇBSK Doğan Türk Birliği'ni, Küçük Kaymaklı TSK ise Yonpaş Dumlupınar'ı eleyerek bir üst tura çıktı.

Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Yarı final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

YARI FİNAL 1. MAÇ VE 2. MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE;

17 Haziran saat 18.00

Vadili – Dem’sCons. MSA

18 Haziran saat 18.00

K.Kaymaklı – China B. Gençlik Gücü

24 Haziran saat 18.00

Dem’sCons. MSA – Vadili

China B. Gençlik Gücü – K.Kaymaklı



