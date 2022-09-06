Puma Kadınlar Ligi'nde yarı final programı açıklandı

Puma Kadınlar Ligi'nde yarı final mücadelesi önümüzdeki hafta sonu Girne ve Gazimağusa’da oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde yarı final programı belli oldu.

Kupa finalinde karşılaşan ChinaBazaar Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı maçı cumartesi, diğer iki Mağusa ekibi olan DeslyMağusa SA-Yonpaş Dumlupınar maçı ise Pazar günü oynanacak.

10 Eylül 2022, Cumartesi

18.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda ChinaBazaar Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı

11 Eylül 2022, Pazar

18.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda DeslyMağusa SA-Yonpaş Dumlupınar

