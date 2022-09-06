Puma Kadınlar Ligi'nde yarı final programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde yarı final programı belli oldu.
Kupa finalinde karşılaşan ChinaBazaar Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı maçı cumartesi, diğer iki Mağusa ekibi olan DeslyMağusa SA-Yonpaş Dumlupınar maçı ise Pazar günü oynanacak.
10 Eylül 2022, Cumartesi
18.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda ChinaBazaar Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı
11 Eylül 2022, Pazar
18.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda DeslyMağusa SA-Yonpaş Dumlupınar
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