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Puma Kadınlar Ligi'nde fikstür çekildi

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Puma Kadınlar Ligi'nde fikstür çekildi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi. 6-7 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan lig öncesi kura çekiminde KTFF Yönetim Kurulu Üyesi ve lig sponsoru Puma adına Hasan Çerkez ve KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan, KTFF Genel Sekreter Yardımcısı İsmet Gaziler, KTFF İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik ile kulüp yetkilileri, antrenörler ve futbolcular katıldı.

Gerçekleşen fikstür çekiminde 1.hafta programı şöyle oldu;

Küçük Kaymaklı TSK - Doğan Türk Birliği
Yonpaş Dumlupınar TSK - T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK
Taşkınköy SK - Mağusa Spor Akademisi
Alsancak Yeşilova SK - China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Vadili TÇBSK - 1461 İskele Trabzonspor
Miracle Değirmenlik SK (BAY)

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