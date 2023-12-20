Puma Kadınlar Ligi'nde fikstür çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi. 6-7 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan lig öncesi kura çekiminde KTFF Yönetim Kurulu Üyesi ve lig sponsoru Puma adına Hasan Çerkez ve KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan, KTFF Genel Sekreter Yardımcısı İsmet Gaziler, KTFF İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik ile kulüp yetkilileri, antrenörler ve futbolcular katıldı.

Gerçekleşen fikstür çekiminde 1.hafta programı şöyle oldu;

Küçük Kaymaklı TSK - Doğan Türk Birliği

Yonpaş Dumlupınar TSK - T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK

Taşkınköy SK - Mağusa Spor Akademisi

Alsancak Yeşilova SK - China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Vadili TÇBSK - 1461 İskele Trabzonspor

Miracle Değirmenlik SK (BAY)