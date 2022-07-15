Puma Kadınlar Ligi başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde 1.hafta yarın oynanacak iki maçla başlıyor.

Puma Kadınlar Ligi 1. Hafta programı şöyle:

16 Temmuz 2022, Cumartesi

18.00 Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası’nda Küçük Kaymaklı-Merit Alsancak Yeşilova (Yusuf Atlar)

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Miracle Değirmenlik (Cenk Aras Özfuttu)

17 Temmuz 2022, Pazar

18.00 Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası’nda Hamitköy-DeslyMağusa SA (Ali Eren Orçan)

18.00 Attila Topaloğlu Sahası’nda ChinaBazaar Gençlik Gücü-Vadili (Ahmet Genç)



