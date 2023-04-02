Puma Kadınlar Ligi 2.Hafta tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde 2.haftası tamamlandı.
Puma Kadınlar Ligi 2. hafta sonuçları şöyle:
Vadili-K.Kaymaklı: 1 – 1
Doğan Türk Birliği-Taşkınköy: 4 – 1
Binatlı-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor: 0 – 4
Merit Alsancak Yeşilova-Hamitköy: 16 – 1
Dem’s Cons. Mağusa SA-Yonpaş Dumlupınar: 4 – 1
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