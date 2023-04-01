Puma Kadınlar Ligi 2.Hafta günün sonuçları

BUGÜN
Vadili-K.Kaymaklı: 1 – 1
Doğan Türk Birliği-Taşkınköy: 4 – 1
2 Nisan 2023, Pazar
16.00 Güzelyurt Binatlı Erhan Şendur Sahası’nda Binatlı-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor (Rıdvan Çetinkaya)
11.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda Merit Alsancak Yeşilova-Hamitköy (Özkan Tolga Güzeler)
11.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Dem’s Cons. Mağusa SA-Yonpaş Dumlupınar (Mert Aksu)
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