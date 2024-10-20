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Pulyacılar, zirveye yürüyor

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Birinci Ligde ilk 4 haftayı namağlup tamamlayan Yeniboğaziçi konuk ettiği Çanakkale’yi her iki devrede bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü

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Pulyacılar, zirveye yürüyor
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Stad: Yeniboğaziçi Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Halil Erdem Canaloğlu, Şahin Coşkun.
Yeni Boğaziçi: Emre, Ali Çelik, Fevzi, Süleyman, Mehmet Enes, Ömer(Hasan), Emir Ali, Serhat, Kenan(İbrahim), Ramadan(Hüseyin), Mustafa.
Çanakkale: Umut, Ahmet, Mustafa(Burak), Recep(Eren), Eray, Hasan(Hakan), Çağdaş, Arda, Gökdeniz(Deniz), Ekrem, Erdeniz.
Goller: Dk. 40 Mehmet Enes, Dk. 90 Ali Özay Çelik(Yeniboğaziçi)
 
Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 5. Hafta mücadelesinde zirve mücadelesi, veren Yeniboğaziçi konuk ettiği puansız  Çanakkale’yi 2 – 0 mağlup ederek zirveye ortak oldu.
Maça iki takımda kontrollü başlarken, Yeniboğaziçi organize ataklarla etkili olmaya çalıştı.
Dk. 25. Yeniboğaziçi atağında Çanakkale ceza alanı içinde topla buluşan Kenan’ın sert şutunda top direkten döndü.
Dk. 40 Yeniboğaziçi’nin  kendi sahasında topla buluşan Mehmet Enes, çalımlarla Çanakkale ceza sahasına kadar ilerleyerek güzel bir vuruşla topu doksandan ağlaral buluşturdu. 1 – 0
İlk devre 1 – 0 Yeniboğaziçi üstünlüğünde tamamlandı.
İkinci devreye Çanakkale takımı gol için atak başlarken pozisyon üretmekte zorlandı.
Dk. 65 Yeniboğaziçi atağında sol kanatta topla buluşan Ramadan defanstan sıyrılarak çapraz pozisyonda şutunda top yan ağlarda kaldı.
Dk.70 Yeniboğaziçi'nin sağdan gelişen atağında topla buluşan Mehmet Enes güzel bir orta yaptı. Ceza sahasında müsait pozisyonda Mustafa topu auta attı.
Dk.71 Yeniboğaziçi atağında Ramadan'ın pasıyla Çanakkale ceza sahası önünde topla buluşan Mustafa'nın plase vuruşunda top yan direğe vurarak oyuna döndü.
Dk.80 Çanakkale'nin kullandığı köşe atışında defanstan seken topla buluşan Hasan Çaka düzeltip şutunu attı, ancak top ters direğin dibinden auta gitti.
Dk.83 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Serhat'ın sağ kanattan ceza alanına girerek ortasında İbrahim Kunur'un şutunda kaleci Umut gole izin vermedi.
Dk.90 Yeniboğaziçi atağında sol kanatta topla buluşan İbrahim hızla ceza sahasına girerek son çizgiden geriye kestiği topa gelişine vuran Ali Özay Çelik topu ağlarla buluşturdu. 2-0
 
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Etiketler; #Yeniboğaziçi #ÇANAKKALE
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