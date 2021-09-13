Pulyacılar, üzümcülere bileniyor

AKSA 1.Ligin ilk haftasında Osman Ergün Mehmet Stadında, Bostancı Bağcıl’ıkonuk edecek olan Yeni Boğaziçi’nde maçın antrenmanları devam ediyor.

Teknik direktör Eralp Şerifoğlu ve yardımcıları Abdullah Özerinç ile Şemsi Yıldırım eşliğinde Bostancı Bağcılile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Yeni Boğaziçi’nde hazırlıklar oldukça neşeli başladı.

Antrenmanlarda hırslı olduğu gözlemlenen takım, Bostancı Bağcılmaçının 2. antrenmanını Çarşamba günü yine Osman Ergün Mehmet Stadında yapacak.

