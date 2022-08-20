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Pulya Festivali’nde Minikler Futbol Turnuvası şampiyonu Değirmenlik

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Değirmenlik, Mormenekşe, Gençlerbirliği ve Yeniboğaziçi U10 takımlarının katıldığı turnuvada Mormenekşe, Yeniboğaziçi karşısında 2-0 galip gelerek turnuva üçüncüsü olurken, finalde ise Değirmenlik, Gençlerbirliğini 2-0 yenerek şampiyon oldu

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Pulya Festivali’nde Minikler Futbol Turnuvası şampiyonu Değirmenlik
12. Geleneksel Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda oynanan minikler futbol turnuvası tamamlandı.
Değirmenlik, Mormenekşe, Gençlerbirliği ve Yeniboğaziçi U10 takımlarının katıldığı turnuvada oynanan ilk maçlarda Değirmenlik Yeniboğaziçini 2-0 ve Gençlerbirliği ise Mormenekşeyi aynı skorla 2-0 mağlup etti.
Böylelikle finali Gençlerbirliği ile Değirmenlik takımları oynarken üçüncülük maçında ise Mormenekşe ile Yeniboğaziçi karşı karşıya geldi.
Üçüncülük maçında Mormenekşe Yeniboğaziçi karşısında 2-0 galip gelerek turnuva üçüncüsü olurken, finalde ise Değirmenlik, Gençlerbirliğini 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Kupa seremonisinde konuşan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar çocuklara spor yaptırmanın öneminden bahsederken minik sporcuları tebrik etti ve ödüllerini takdim etti. Organizasyonun gerçekleştirilmesinde büyük rol oynayan Halil Erdoğuş ise yaptığı konuşmada minik çocukları ve ailelerini tebrik etti. Son olarak organizasyona sponsor olan Haydar Ay’a teşekkür edilip plaketi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar tarafından takdim edildi.
 
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