Puansız takım kalmadı

AKSA SÜPER LİG 7. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 7. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, zirvede bu hafta da değişiklik olmadı. Zirveyi ayni puanla paylaşan Yonpaş Dumlupınar ile Cihangir ve 3 puan geriden onları takip eden Mağusa Türk Gücü haftayı galibiyetle kapatarak geriden gelen takımlarla farkı açmaya başladılar.Y. Dumlupınar ile Cihangir’in deplasmanda kazandıkları 7. Hafta itibariyle iki takım kayıpsız olarak 7. Haftada liderlik koltuğunu paylaştılar. Öte yandan bu hafta oynanan maçlarda K.Kaymaklı ilk galibiyetini Mesaryadeplasmanından alırken, Yeniboğaziçi ise ilk puanlarını Çetinkaya’dan aldı.Bu hafta oynanan maçların üçü ev sahipleri, üçü deplasman takımları olmak üzere 6 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamlandı.8 maçta 27 gol atılarak maç başına 3,5 gol ortalamasına ulaşılırken, golsüz maç oynanmadı. En farklı galibiyeti lider Dumlupınar, konuk olduğu Yenicami’yi 4 – 1 mağlup ederek aldı.Ligde en fazla golü 27 golle Mağusa Türk Gücü atarken, en fazla golü yiyen ise 22 golle Pera G. Birliği ile Yeniboğaziçi takımları oldu. En az gol yiyen takım ise 4 golle Yonpaş Dumlupınar takımı oldu.Gol krallığı yarışında Cihangir’den Muhittin Tümbül attığı 2 golle gol sayısını 9’a yükselterek liderliğini sürdürürken, onu bu hafta birer gol atan Yeniboğaziçi’nden Turgut Kaçar ve Pera L. Gençler Birliği’nden Sertan Kurukafa 7 golle takip ediyorlar.Bu hafta oynanan maçlarda Cihangir’den Muhittin Tümbül ile Göçmenköy’denGimeToure 2’şer gol atarak takımlarının galibiyetlerinde önemli rol oynadılar.Ligde bu hafta 8 maçta 36 sarı kart çıkarken 2’de kırmızı kart gösterildi. Kırmızı kartların 2’si de A. Yeşilova futbolcularına çıktı. Bu hafta en fazla kart 9 sarı kartla Doğan T. Birliği – Cihangir maçında çıkarken, en az kart ise Yeniboğaziçi – Çetinkaya maçında 1 sarı kartla Çetinkaya futbolcusuna çıktı.Ligde liderlik koltuğuna 5. Haftada oturan Yonpaş Dumlupınar takımı konuk olduğu Yenicamideplasmanında ikinci devrede iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürürken, bu hafta oynayacağı zorlu MTG maçı öncesinde rakiplerine gözdağı verdi.Bu sezona iyi başlayamayan K.Kaymaklı’da takımın başına 2. Hafta sonrasında gelen ve geçtiğimiz hafta yönetimin istifa etmesine karşın görevini sürdüren Kaymaklı teknik direktörü Hasan Topaloğlu, gençlerden kurduğu takımıyla Mesarya gibi zor bir deplasmandan galibiyetle dönmesini bildi.Göçmenköy’ün bu sezon kadrosuna son günlerde dahil ettiği yabancı futbolcusu her geçen hafta Göçmenköy’e daha fazla katkı koymaya devam ediyor. Bu hafta oynanan Türk Ocağı maçında da attığı 2 golle galibiyetin mimarı olarak haftanın futbolcusu olduHaftanın en kritik maçında düdük çalan deneyimli hakem Mehmet Sezener, gerek verdiği penaltı kararı gerekse doğru düdükleri ve yardımcı hakemleriyle uyumuyla haftanın hakemi olmayı hak etti.Hasan Tanrıkulu(Pera L. Gençler Birliği), Mustafa Salk(MTG), Mehmet Erol(Y. Dumlupınar), Derviş Yönlüer(K.Kaymaklı)Remzi(Yeniboğaziçi), Burak(Çetinkaya), Selçuk(Cihangir), Bilal (Göçmenköy), Berk Büyükkal(Y. Dumlupınar), Erhun (MTG), Meye (Cihangir), İbrahim Çıdamlı(Göçmenköy), Mert Güçlücan(Y. Dumlupınar), Sertan (Pera L. Gençlerbirliği),Muhittin(Cihangir)Doğan T. Birliği – Cihangir: 0 – 2Yenicami – Y. Dumlupınar: 1 – 4Mağusa T. Gücü – M. Karşıyaka: 3 – 1A. Yeşilova – Lefke: 2 – 2Pera L. G. Birliği – CB Gençlik Gücü: 2 – 1Yeniboğaziçi – Çetinkaya: 1 – 1Göçmenköy – Türk Ocağı: 3 – 1Mesarya - K. Kaymaklı 1 – 2C. B. Gençlik Gücü – Doğan T. BirliğiK.Kaymaklı – GöçmenköyLefke – YenicamiM. Karşıyaka – Pera L. GençlerbirliğiTürk Ocağı – A. YeşilovaÇetinkaya – MesaryaCihangir – YeniboğaziçiY. Dumlupınar – Mağusa T. Gücü