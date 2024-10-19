Puanları paylaştılar

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Emre Çevikdal, Emir Turalı
Göçmenköy: Ozan, Alaattin (80.Dk Salahi), Reşit, Bilal, Kadir (32.Dk Arda Sözcü), Eray (84.Dk Süleyman), Barkın, Arda Karacan (80.Dk İsmet), Bekir, Debouto, Mbou
DND G.Birliği: Cengiz, Emir, Osman, Berk, Bülent, Abdülaziz (46.Dk Barın), Galip, Yakubu, Sylla, Bawa, Toualy
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun beşinci haftası başladı.
AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun beşinci haftasında Göçmenköy, Larnaka Gençler Birliği’ni konuk etti. Atatürk Stadındaki Göçmenköy – Larnaka Gençler Birliği maçını Emre Öztaşlı yönetti.
Geriye kalan 4 haftada istedikleri sonuçları alamayan iki takımın karşılaşmasındatempo fazla yükselmedi.
İlk yarıda Göçmenköy, Bekir ve Mbou ile gole yaklaşırken, Larnaka Gençler Birliği,Toulaly ile yakaladığı fırsatı değerlendiremedi.
İkinci yarıda iki takım da gol pozisyonu üretmekte kısır kalırken, maçtan da gol sesi çıkmadı. İki takımın gol üretemediği maç 0 – 0 tamamlanırken, taraflar birer puanla maçtan ayrıldılar. Galibiyetsiz Göçmenköy puanını 3’e, Larnaka Gençler Birliği ise 4’e yükseltti.
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