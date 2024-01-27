banner913
banner932
KYRENIA CUP U14 tamamlandı
KYRENIA CUP U14 tamamlandı
6 0
Geçitkale, Maraş’ı eli boş gönderdi
Geçitkale, Maraş’ı eli boş gönderdi
30 0
 
Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma dozu aşılarına pazartesi başlanacağını duyurdu
Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma dozu aşılarına pazartesi başlanacağını duyurdu
20 0
2 bin 220 öğrenci kolej için ter dökecek
2 bin 220 öğrenci kolej için ter dökecek
21 0
Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında açılan soykırım davasında ilk kararını açıklayacak
Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında açılan soykırım davasında ilk kararını açıklayacak
19 0
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
23 0
"Böyle bir yapıda hiçbirimiz güvende olmayız"
27 0
banner1012
banner985

Puanları paylaştılar

Birinci ligde zirve yarışında olan Esentepe konuk olduğu play-off hedefindeki M. Hacıali Yılmazköy’e konuk olduğu maçta sezonun ilk devresindeki gibi 1-1’likorla sahadan ayrılarak puanları paylaştılar

banner974
Puanları paylaştılar
banner971
Stadyum: Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Sertan Alkın, İrfan Alıcı
M. Hacıali Yılmazköy: Hüseyin Pilatin, Mehmet Dulkadir (90.Dk Özner), Tarkan (60.Dk Menteş), Yunus, Suat (60.Dk Osman), Salih, Mehmet İnce, Mehmet Söker, Barış, Ersal (75.Dk Ceren), Diamoneke
Esentepe: Osman, Emek, Mustafa Soytürk, Emre Mutlu, Burak, Efe, Deniz, Tuğra,Mehmet Ada, İlyas (76.Dk Salih), Oğuz
Goller: 10.Dk Mehmet Dulkadir (Yılmazköy)- 59.Dk Efe (Esentepe)
 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde ikinci devrenin ilk hafta maçı olanon altıncı hafta maçında Yılmazköy, Esentepe’yi konu etti.
Mustafa Üçöz Stadı’nda oynanan ve Hüseyin Eyyüpler’in yönettiği karşılaşmanın genelinde 2 takım da savunma futbolunu tercih ederken, ilk devrede Yılmazköy, biraz daha etkiliydi. Ev sahibi ekip Barış’ın ortasında Mehmet Dulkadir’in kafa golüyle 1 – 0 öne geçti. Yılmazköy’ün 45’te bulduğu gol ise geçersiz sayılınca devre 1 – 0 tamamlandı.
İkinci devrede benzer oyun tarzı devam ederken, bu kez Esentepe, biraz daha etkiliydi. Kaçan pozisyonlardan sonra 60’ta yeni transfer Efe takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1 – 1.
Kalan bölümde başka gol olmayınca maç 1 – 1 sona erdi.
 
Foto: Richard BEALE
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.