Birinci ligde zirve yarışında olan Esentepe konuk olduğu play-off hedefindeki M. Hacıali Yılmazköy’e konuk olduğu maçta sezonun ilk devresindeki gibi 1-1’likorla sahadan ayrılarak puanları paylaştılar

Stadyum: Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Sertan Alkın, İrfan Alıcı

M. Hacıali Yılmazköy: Hüseyin Pilatin, Mehmet Dulkadir (90.Dk Özner), Tarkan (60.Dk Menteş), Yunus, Suat (60.Dk Osman), Salih, Mehmet İnce, Mehmet Söker, Barış, Ersal (75.Dk Ceren), Diamoneke

Esentepe: Osman, Emek, Mustafa Soytürk, Emre Mutlu, Burak, Efe, Deniz, Tuğra,Mehmet Ada, İlyas (76.Dk Salih), Oğuz

Goller: 10.Dk Mehmet Dulkadir (Yılmazköy)- 59.Dk Efe (Esentepe)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde ikinci devrenin ilk hafta maçı olanon altıncı hafta maçında Yılmazköy, Esentepe’yi konu etti.

Mustafa Üçöz Stadı’nda oynanan ve Hüseyin Eyyüpler’in yönettiği karşılaşmanın genelinde 2 takım da savunma futbolunu tercih ederken, ilk devrede Yılmazköy, biraz daha etkiliydi. Ev sahibi ekip Barış’ın ortasında Mehmet Dulkadir’in kafa golüyle 1 – 0 öne geçti. Yılmazköy’ün 45’te bulduğu gol ise geçersiz sayılınca devre 1 – 0 tamamlandı.

İkinci devrede benzer oyun tarzı devam ederken, bu kez Esentepe, biraz daha etkiliydi. Kaçan pozisyonlardan sonra 60’ta yeni transfer Efe takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1 – 1.

Kalan bölümde başka gol olmayınca maç 1 – 1 sona erdi.



Foto: Richard BEALE

