Puanları kardeş payı yaptılar

AKSA 1. Lig’in 3. haftasında bölge takımları Yeni Boğaziçi ile Dörtyol arasındaki karşılaşmada gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi

: Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı: Hakan Muhtaroğlu, Fatih Bardakçıoğlu, Ali Akçınar: Remzi, Ali Çelik, Burçin, Derviş, Hüseyin, Mehmet Çağakan(Zübeyir), Serhat(Can-Ahmet), Hasan, Eli Amir, Cemil(Tolga), Oytun(Mehmetali)Ahmet, Selkan, Emre, Ahmet Gürlü, Olgun, Mustafa Ali, Ergün, Hakan(Berat), Melih(Rıdvan), Ayberk, BerkantDk. 90 Derviş(Yeni Boğaziçi)AKSA 1. Lig’in 3. Hafta mücadelesinde ilk iki haftayı kayıpsız geçen Dörtyol ile bir mağlubiyeti olan Yeni Boğaziçi arasındaki karşılaşma başladığı gibi 0-0’lık skorla sona erdi.Yeni Boğaziçi konuk ettiği yenilgisiz Dörtyol karşısında daha etkili oyun ve pozisyonlar bulmasına karşın gol bulamayınca Dörtyol bu haftayı da mağlup olmadan tamamladı.Vasatın üzerine geçemeyen karşılaşmanın son dakikalarında Yeni Boğaziçi’nden Derviş Özeralp gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.