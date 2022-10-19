“Puan veya puanlar almaya gideceğiz”

Cihangir teknik direktörü Davulcu cumartesi günü Lefkoşa’da karşılaşacakları Yenicami maçı için “İki namağlup takımın maçı olacak. İki takımda da birçok kaliteli futbolcular bulunuyor. Umarım iyi güzel bir maç olacak. Biz Lefkoşa’ya puan veya puanlar almak için gideceğiz” dedi

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Liginin 5. haftasında Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Stadında lider Yenicami ile karşılaşacak olan Cihangir hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig’de iki namağlup takımın mücadelesi öncesinde gazetemize konuşan Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu yaptığı açıklamada Yenicami’den çekinmediklerini, puan veya puanlar almak için maça çıkacaklarını söyledi.

Davulcu “İki namağlup takımın maçı olacak. İki takımda da birçok kaliteli futbolcular bulunuyor. Umarım iyi güzel bir maç olacak. Biz Lefkoşa’ya puan veya puanlar almak için gideceğiz”

Babacar’da bir sıkıntı olduğunu, ancak oynayıp oynamayacağının maç günü belli olacağını belirten Davulcu, başka bir sıkıntıları olmadığını ve oyuncularına güvendiğini vurguladı.

Yenicami’nin lider ve iyi kaliteli bir takım olduğuna dikkat çeken Cihangir teknik direktörü“Ama bizde kaliteli takımız. Çekindiğimiz bir şey yok kazanan taraf biz olmak istiyoruz. Güzel ve centilmence geçecek bir maç olmasını diliyorum” dedi.

