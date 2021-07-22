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PSV'den Galatasaray'a fark

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PSV'den Galatasaray'a fark

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda temsilcimiz Galatasaray, PSV Eindhoven deplasmanına konuk oldu.

Philips Stadyumu’nda oynanan maçta Alejandro Hernandez düdük çaldı.

Mücadelenin kazananı, 5-1’lik skorla PSV Eindhoven oldu.

Karşılaşmanın açılış golü, henüz 2. dakikada kazanılan top sonrası Eran Zahavi’den geldi. Zahavi, 35. dakikada Madueke’nin asistinde bir kez daha fileleri sarsarak farkı 2’ye çıkardı.

Müsabakanın 42. dakikasında temsilcimiz, Ömer Bayram’ın ortasına iyi yükselen Emre Kılınç’ın kafa golüyle soyunma odasına girerken durumu 2-1’e getirdi.

Maçın 51. dakikasında Zahavi’nin pasında topla buluşan Götze, düzgün bir vuruşla skoru 3-1 yaptı.

84. dakikada bir kez daha topu filelerle buluşturan Eran Zahavi, hat-trick yaptı.

Dakikalar 87'yi gösterirken Philipp Max'ın ortasında kafa vuruşunu yapan Mario Götze, farkı dörde çıkardı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve 5-1’lik skorla kazanan taraf PSV Eindhoven oldu.

Eşleşmenin rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

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