banner913
banner932
Plaj güreşinde açılış Lapta’dan
Plaj güreşinde açılış Lapta’dan
10 0
Fenerbahçe, Lille'e konuk olacak
Fenerbahçe, Lille'e konuk olacak
12 0
 
Çocuklara dadanan Bangaledeşli, kaçak çıktı
Çocuklara dadanan Bangaledeşli, kaçak çıktı
24 0
Eczacıya cinsel saldırı
Eczacıya cinsel saldırı
181 0
62. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
62. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
29 0
Polis Akademisi’ne öğrenci kabul edilecek
Polis Akademisi’ne öğrenci kabul edilecek
26 0
Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı
Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı
80 0
banner1032

PSG, Benfica'nın 19'luk yıldızını kadrosuna kattı

banner1020

Fransız devi Paris Saint-Germain, Benfica'nın 19 yaşındaki parlayan genç oyuncusu Joao Neves'i kadrosuna kattı

banner974
PSG, Benfica'nın 19'luk yıldızını kadrosuna kattı
banner971
Paris Saint-Germanin, Avrupa devlerinin gündeminde yer alan Benfica'nın Portekizli genç yıldızı Joao Neves'i kadrosuna kattı.
Fransız devi bu transfer için Benfica'ya 60 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus verecek.
19 yaşındaki ön libero oyuncusu, PSG ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLDİ
Benfica altyapısında yetişen Joao Neves, 2022-2023 sezonunda 17 yaşındayken a takıma seçildi. Genç oyuncu  a takımdaki iki sezonunda 93 maça çıktı ve 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Neves'in iyi performansı, Portekiz Milli Takımı'na çağrılmasına neden oldu. Neves, Portekiz Milli Takımı'nda ilk maçına 16 Ekim 2023'te oynanan Bosna Hersek maçına çıktı.
Neves, 9 kez A Milli Takım forması giydi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.