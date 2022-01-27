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PSG Akademi - Cihangir akademi maçları başladı

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PSG Akademi - Cihangir akademi maçları başladı
Necati KÜLAHLILAR
Ülkemizde kamp yapmakta olan Paris St. German Akademi takımları bu çercevede ülkemizdeki akademi takımlarıyla da maç yapmaya başladı.
Girne Acapulco Hotel'de kampını sürdüren OSG Akademi takımı az önce başlayan maçta Cihangir U 17 takımıyla karşı karşıya geldi.
 
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