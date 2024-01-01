PSG, 20 yaşındaki Lucas Beraldo ile sözleşme imzaladı

Fransa 1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint Germain, Brezilya takımı Sao Paulo'dan 20 yaşındaki defans oyuncusu Lucas Beraldo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Beraldo da yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain gibi iddialı bir kulübe katılacağım için gerçekten çok mutluyum. Bu kariyerimde önemli bir adım ve ilerlememe yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.
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