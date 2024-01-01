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PSG, 20 yaşındaki Lucas Beraldo ile sözleşme imzaladı

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PSG, 20 yaşındaki Lucas Beraldo ile sözleşme imzaladı
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Fransa 1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint Germain, Brezilya takımı Sao Paulo'dan 20 yaşındaki defans oyuncusu Lucas Beraldo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Beraldo da yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain gibi iddialı bir kulübe katılacağım için gerçekten çok mutluyum. Bu kariyerimde önemli bir adım ve ilerlememe yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.
 
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