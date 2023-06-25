Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen Teknik direktör Pro Lisans kursu tamamlandı.

Mustafa Borataş, Hakan Yılmaz, Aysel Uçkan, ve Mustafa Behlül tarafından Atilla Topaloğlu Sahası ve KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılan eğitimler sonrasında gerçekleşen sınavlarla teknik direktör kursu tamamlandı.

