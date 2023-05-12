Prince, Ötüken’e imzayı attı

Ötüken, Akçay'ın Gana'dan getirdiği ancak imza attıramadığı Prince Amoako Hene transferinde mutlu sona ulaştı

BTM 2. Lig ekibi Ötüken'de başlattığı çim saha projesinde sona yaklaşan ve başkan olduğu dönemden itibaren transfer sihirbazı olarak tanınan Doç. Dr. Emin Onuş hem akademisyenliğinin, hem de siyasi kimliğinin vermiş olduğu saygınlıkla Akçay'ın bir türlü imza attıramadığı Prince Amoako Hene'ye imzayı attırdı... Bilindiği gibi Doç. Dr. Emin Onuş geçen yıl bizzat İstanbul'a giderek oyuncuya imza attırmış, ancak oyuncu halı saha maçında sakatlandığı için bir türlü Kıbrıs'a gelememişti. Nitekim Onuş, sezonun ikinci yarısında Prince transferini iptal ederek Çanakkale'den Ali Öztürk'ü kadroya katmıştı. Bu yıl ise oyuncunun transferi için Bağcıl ve Akçay kulüpleri anlaşmış olmasına ve Bağcıl başkanı Hasan Besim Prince'in kiralık yazısını Akçay'a vermesine rağmen Güzelyurt'ta mutsuz olan Prince imzayı atmayıp Emin başkanla temas kurdu. Devreye giren Ötüken'in Başkanı futbol ahlakına uygun bir şekilde hareket ederek Bağcıl Başkanı ve Akçay başkanının iznini ve rızasını alarak transferi bitirdi. Başkan Emin Onuş Prince transferi konusunda yaptığı açıklamada 24 saat içinde çok ciddi bir çalışma yaptıklarını, sponsor Hasan Süzen ve sportif direktör Kemal Kırıkkale ile her dakika birlikte hareket ettiklerini söyledi. Böylesine önemli bir transferin gerçekleşmesinde maddi manevi en büyük gücü onlardan aldığını dile getiren Onuş, böyle bir sponsor ve böyle bir sportif direktör ile sadece transfer konusunda değil Kıbrıs Türk futbolu adına çok ciddi başarılara imza atacaklarını da belirtti. Bu transferde kendisiyle birlikte 24 saat içinde yemek yemeye ve ailesiyle bile ilgilenmeye vakit bulamayan sportif direktör Kemal Kırıkkale'nin hakkını asla ödeyemeyeceğini de sözlerine ekledi...

Bu transferin sonucunda Akçay kulübü ile muhteşem bir diyalog kurduklarını ve ahirete kadar iki kardeş kulüp olarak kalacaklarını, Akçay başkanına ve yöneticilerine de sonsuz teşekkürlerini iletti. Onuş, Hasan Besim başkana da her iki kulübün anlaşmasında önemli bir rol oynadığını, hem Prince'in Akçay transferinin iptal edilmesi konusunda, hem de oyuncularının mutluluğu için ciddi bir büyüklük yaptığını söyledi. Ötüken sponsoru Hasan Süzen ve sportif direktör Kemal Kırıkkale ise transferlerin devam edeceğini dile getirdi



