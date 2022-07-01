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Pote, bu sezon da MTG’de

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Süper Ligin geride kalan sezonunda ikinci devrede MTG’ye transfer olan yıldız futbolcu Pote 1 yıl daha MTG’de futbol oynayacak

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Pote, bu sezon da MTG’de
Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü’nde 2021-22 sezonunun ikinci yarısında forma giyen, attığı gollerle lig, Kıbrıs Kupası şampiyonluklarında pay sahibi olan Beninli yıldız Mickael Pote, bir yıl daha sarı yeşilli ekibin formasını giyecek.
Konuyla ilgili açıklamayı ülkemizin önemli menajerlerinden olan Göçmenköy’e transfer olan Sessegnon ve Pote’nin de menajerliğini yapan Tekin Birinci yaptı.
Birinci’nin açıklaması şöyle:
“Mikael Pote en az 1 yıl daha MTG’de forma giyecek. Futbolseverlerimiz önümüzdeki yıl Benin futbolunun yetiştirdiği en büyük iki yıldızını KTFF Süper Lig'inde izleme şansı bulacaklar. Sessegnon 5 Temmuz, Pote ise 12 Temmuz'da takımlarıyla top başı yapacak... Bu arada ligin 3. yıldız yabancısı için çalışmalarım devam ediyor büyük bir sürpriz isim olabilir…”
 
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