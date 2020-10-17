“Alkis” ve “Onisilu” arasında oynanan karşılaşma sonrasında yaşanan gerilimde 5-6 kişinin “Alkis” oyuncularına saldırmasıyla olay büyürken polisin başına vuran bir saldırgan, polisin kafası kırıldı

Güney Kıbrıs’ta “Alkis” ve “Onisilu” isimli takımlar arasında “Maraş” Stadında oynanan karşılaşma sonrasında iki takımın teknik ekipleri ile futbolcuları arasında gerilim yaşandığı, bu sırada sahada bulunan ancak kim oldukları bilinmeyen 5-6 kişinin “Alkis” oyuncularına saldırmasıyla olayın büyüdüğü bildirildi.

Politis’in haberine göre saldırganlar bir kişiyi yaraladı. Görevde olmayan ve maçı izlemeye giden bir polis yardım etmek maksadıyla yaralının yanına gitti ancak polis olduğunu açıklamasına rağmen 33 yaşındaki kişinin saldırısına uğradı.

Saldırgan polisin başına vurdu, küfür ve tehdit etti. Hastaneye kaldırılan polisin kafatasında kırık saptandı, müşahede altına alındı. Başka suçlardan sicil kaydı bulunan ve Larnakalı olduğu kaydedilen 33 yaşındaki kişinin yakalandığı ve hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığı kaydedildi.



