Polatpaşa rahat kazandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen Liseler arası Futsal Birinciliğine devam edildi. Liseler arası Futsal Birinciliğinin iddialı okulu Polatpaşa Lisesi Futsal Takımı, Hala Sultan İlahiyat Kolejini rahat bir oyundan sonra 3 – 0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Hakan Yiğit, Ayşe Özgül Özzaim ve Tanju Bulut’un öğrencileri Liseler arası Futsal Birinciliğinde şampiyonluğu hedefliyor.



