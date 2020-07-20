Play-Out maçlarının programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig'de Play-Out 1. hafta programı ve maçların oynanacağı stadlar belli oldu.
Bostancı Bağcıl, Çanakkale, Lapta ve Karşıyaka, play out maçlarını oynayacak 4 takım oldular.
22 Temmuz Çarşamba günü saat 17:45’te oynanacak olan Play-Out 1. hafta maçlarının programı şöyle:
Karşıyaka – Çanakkale, Cihangir Stadı
Lapta – Bostancı Bağcıl, Mete Adanır Stadı
Play out sıralaması ve takımların başlama puanları şöyle:
- Karşıyaka, 19 puan
- Lapta, 18 puan
- Çanakkale, 16 puan
- Bostancı Bağcıl, 15 puan