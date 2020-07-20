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Play-Out maçlarının programı açıklandı

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Play-Out maçlarının programı açıklandı
20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:11

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig'de Play-Out 1. hafta programı ve maçların oynanacağı stadlar belli oldu.

Bostancı Bağcıl, Çanakkale, Lapta ve Karşıyaka, play out maçlarını oynayacak 4 takım oldular.

22 Temmuz Çarşamba günü saat 17:45’te oynanacak olan Play-Out 1. hafta maçlarının programı şöyle:

Karşıyaka – Çanakkale, Cihangir Stadı

Lapta – Bostancı Bağcıl, Mete Adanır Stadı

Play out sıralaması ve takımların başlama puanları şöyle:

  1. Karşıyaka, 19 puan
  2. Lapta, 18 puan
  3. Çanakkale, 16 puan
  4. Bostancı Bağcıl, 15 puan
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