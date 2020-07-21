Play-Out maçlarının hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig'de Play-Out 1. hafta programı ve maçların oynanacağı stadlar belli oldu.

Bostancı Bağcıl, Çanakkale, Lapta ve Karşıyaka, play out maçlarını oynayacak 4 takım oldular.

22 Temmuz Çarşamba günü saat 17:45’te oynanacak olan Play-Out 1. hafta maçlarının programı şöyle:

Karşıyaka – Çanakkale, Cihangir Stadı, Mehmet Sezener

Lapta – Bostancı Bağcıl, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı

Play out sıralaması ve takımların başlama puanları şöyle: