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Play-Off’ta ikinci maç heyecanı

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Play-Off’ta ikinci maç heyecanı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de Play-Off 2. hafta programı açıklandı.
Gençler Birliği’nin, Girne Halk Evi’ni mağlup etmesi sonrasında, Yalova’yı mağlup eden Esentepe ile Gençler Birliği, Girne Halk Evi ile olan puan farkını 3’e indirdiler. Böylelikle Süper Lige yükselecek 3. takım için 3 takım da iddialı duruma geldi.
26 Temmuz Pazar günü saat 17:45’te oynanacak olan Play-Off 2. hafta programı şöyle:
Yalova – Girne Halk Evi, Gönyeli Stadı,
Esentepe – Gençler Birliği, Şht Hüseyin Ruso Stadı,
Play off puan durumu şöyle:
  1. Girne Halk Evi, 31 puan
  2. Esentepe, 28 puan
  3. Gençler Birliği, 28 puan
  4. Yalova, 24 puan
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