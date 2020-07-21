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Play-Off hakemleri belli oldu

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Play-Off hakemleri belli oldu
21 Temmuz 2020 Salı 13:59

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de Play-Off 1. hafta programı ve maçların oynanacağı stadlar ile maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Girne Halk Evi, Esentepe, Gençler Birliği ve Yalova play off maçları oynayacaklar. Girne Halk Evi, play off maçlarına 6 puanlık büyük avantajla başlayacak.

22 Temmuz Çarşamba günü saat 17:45’te oynanacak olan Play-Off 1. hafta maçlarının programı şöyle:

Girne Halk Evi – Gençler Birliği, Paşaköy 100. Yıl Stadı, Evren Karademir

Esentepe – Yalova, Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı, Mustafa Öztugay

Takımların play off maçlarına başlayacakları puanlar şöyle:

  1. Girne Halk Evi, 31 puan
  2. Esentepe, 25 puan
  3. Gençler Birliği, 25 puan
  4. Yalova, 24 puan

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