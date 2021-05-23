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Play-off finalinde İzmir derbisi yaşanacak

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TFF 1. Lig'de Play-off yarı finalinde rakiplerini eleyen Altay ve Altınordu final oynamaya hak kazandı. TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak final mücadelesi İzmir derbisine sahne olacak

Play-off finalinde İzmir derbisi yaşanacak

TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinde Altay, İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0'lık galibiyetlerle eleyerek adını finale yazdırmıştı. Altay'ın ardından Altınordu'da finale yükselen ikinci takım oldu.

Altınordu, ilk maçta sahasında 1-0 mağlup ettiği Samsunspor'la rövanş maçında 2-2 berabere kalarak finale yükselen taraf oldu. Bu sonuçlarla iki İzmir takımı finalde eşleşmiş oldu. Final mücadelesinin 26 Mayıs Çarşamba günü yapılması beklenirken, finalin oynanacağı stadyum henüz belirlenmedi.

Altay 18 yıl, Altınordu 51 yıldır Süper Lig hasreti çekiyor

Son olarak 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de yer alan Altay, bu sezondan sonra 18 yıl boyunca Süper Lig'e uzak kalmıştı. Siyah-beyazlılar bu süreç içerisinde bir dönem 3. Lig'e kadar düşmüştü.

Altınordu ise 1969-1970 sezonunda Süper Lig'de oynamıştı. Kırmızı-lacivertliler final mücadelesinde galip gelmesi halinde 51 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmiş olacak.

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