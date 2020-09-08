Piskobulu’ya anlamlı hediye

Özgür GÖKSEL
Yazar N.K. Chavush Doğan Türk Birliği kulübünü ziyaret edip son kitabını Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu’ya hediye etti.
“Playing in paradise” isimli kitapta, İngiltere’den KKTC’ye gelip Doğan Türk Birliği’nde top oynayan İngiliz bir futbolcunun adada başından geçen olaylar konu ediliyor.
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