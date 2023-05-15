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Piskobulu’dan Aydın’a duygulandıran veda mesajı

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Piskobulu’dan Aydın’a duygulandıran veda mesajı
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Doğan Türk Birliği Kulüp Başkanı Bayar Piskobulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bırakma kararı alan Aydın Aygın için duygusal bir mesaj yayınladı.
Bayar Piskobulu’nun paylaşımı şöyle:
Bu kulüpte başkan olduğum günden beri eğer bir hak yemişsem bil
şu birinci sensin . İçimde hep bir burukluk vardı bu konuda .
Belki de en çok seni ezdim . Sen de hem bana hem kulübe olan sevgi ve saygından hiç sesini çıkarmadın (bazen mızmızlandın ama ileriye hiç götürmedin. Geçen yıl ayni açıklamayı yaptın; sana ihtiyacı var bu kulübün dedik sözünü yedin, 2013 yılında kaptan bu kadar alacan dedik aldın ve bunun gibi bir çok şey daha yaşadık . Hiç unutmam ilk serbest transfer hakkında bir kulüp ile görüşmeye gittin Lefkoşa’ya, sen Girne’ye gelmeden beni o takımın hocası aradı ve başkan bu çocuk doğanı hem seni o kadar sever başka takımda oynayamaz dedi . Bugün gözümden akan yaş hem senin bana olan sevgin saygın için hem de sana karşı yaptıklarım içindi. Bil şu benim Aydın kaptanımsın her zaman ve bu kulüpte çocuklara örnek gösterilecek kişiler arasındasın. Herşey için teşekkürler kaptan BEN HAKKIMI HELAL ETTİM”
 
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