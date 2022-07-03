banner762
banner815
Erten Gazi, YDÜ’de yoğun ilgiyle karşılandı
Erten Gazi, YDÜ’de yoğun ilgiyle karşılandı
9 0
Aydilge Güzelyurt’u salladı
Aydilge Güzelyurt’u salladı
24 0
 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 416’ncı sergi
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 416’ncı sergi
12 0
Yoldan çıktı takla attı
Yoldan çıktı takla attı
112 0
2022 Plaj Voleybolu Liglerinde heyecan tam gaz
2022 Plaj Voleybolu Liglerinde heyecan tam gaz
19 0
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
16 0
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
17 0
banner797
banner854

Piro attı, Kırıkkale lider oldu

banner476

İktisatbank BTM 2.Lig 4.Grup 6.hafta maçında Kırıkkale konuk olduğu lider Aslanköy'ü 2-0 mağlup ederek grubun yeni lideri oldu

banner825
Piro attı, Kırıkkale lider oldu
İktisatbank BTM 2.Lig 4.Grup 6.hafta maçında karşı karşıya gelen grup lideri Aslanköy ile takipçisi Kırıkkale arasındaki karşılaşmayı konuk Kırıkkale kazanmayı başardı.
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan maçın hakemliğini Hakan Ünal yaparken konuk Kırıkkale 39. Dakikada Ceren Piro’nun ayağından bulduğu golle ilk devreyi 1-0 mbde tamamladı.
Aslanköy ikinci devrede beraberlik için gol aramasına karşın Kırıkkale futbolcusu Ceren Piro, 83. dakikada kendisinin ve takımın 2. Golünü atarak maçın skorunu belirledi. Aslanköy 0 – Kırıkkale 2
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.