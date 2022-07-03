Piro attı, Kırıkkale lider oldu

İktisatbank BTM 2.Lig 4.Grup 6.hafta maçında Kırıkkale konuk olduğu lider Aslanköy'ü 2-0 mağlup ederek grubun yeni lideri oldu

İktisatbank BTM 2.Lig 4.Grup 6.hafta maçında karşı karşıya gelen grup lideri Aslanköy ile takipçisi Kırıkkale arasındaki karşılaşmayı konuk Kırıkkale kazanmayı başardı.

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan maçın hakemliğini Hakan Ünal yaparken konuk Kırıkkale 39. Dakikada Ceren Piro’nun ayağından bulduğu golle ilk devreyi 1-0 mbde tamamladı.

Aslanköy ikinci devrede beraberlik için gol aramasına karşın Kırıkkale futbolcusu Ceren Piro, 83. dakikada kendisinin ve takımın 2. Golünü atarak maçın skorunu belirledi. Aslanköy 0 – Kırıkkale 2

