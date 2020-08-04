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Pınarbaşı deplasman fatihi

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Pınarbaşı deplasman fatihi
Richard BEALE
BTM İkinci Lig Beşinci Grupta ikinci hafta maçında Bahçeli, Pınarbaşı’nı Pia Bella Sahasında konuk etti.
Hüseyin Saçar’ın yönettiği maçı 4-2 kazanan deplasman ekibi Pınarbaşı ligdeki ilk galibiyetini aldı. Gergin geçen karşılaşmadan mağlup ayrılan Bahçeli, ikinci maçını da kaybederek, son sırada kendisine yer buldu.
 
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