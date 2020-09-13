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Pile’den, Güvercinlik’e vize yok

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Dörtyol Stadında oynanan ve Hüseyin Özaşık’ın yönettiği maçta Pile, grup ikincisi olmak isteyen Güvercinlik’i, deplasmanda 3-1 yendi

Pile’den, Güvercinlik’e vize yok
BTM İkinci Lig Üçüncü Grubu lider olarak tamamlamayı garantileyen Pile, grup ikincisi olmak isteyen Güvercinlik’i, deplasmanda3-1 mağlup etti.
Dörtyol Stadında oynanan ve Hüseyin Özaşık’ın yönettiği maç, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler altında oynandı. Güvercinlik maça daha etkili başlarken, Tolga ile 1-0 öne geçti. Erken toparlanan Pile, golcüsü Serhan ile 1-1 eşitliği yakaladı.
İkinci devrenin özellikle oyunun son bölümünde toparlanan Pile Türkiyeli futbolcusu Ahmet Kıyı ile 2-1 öne geçerken, son sözü Mehmet Sakallı söyledi. 1-3 Güvercinlik’te Müjdat maçta kırmızı kart gördü.
 
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