Pile yeniden BTM 1. Lig’de

BTM 2.Lig Play-Off final karşılaşmalarından bir diğeri olan Ağırdağ Boğaz – Pile mücadelesinin galibi de penaltı atışları sonunda Pile oldu. Böylece Pile uzun yıllar sonra yeniden BTM 1. Lig’e dönmüş oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig Play-Off final karşılaşmalarından bir diğeri olan Ağırdağ Boğaz – Pile mücadelesinin galibi de penaltı atışları sonunda Pile oldu.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Ferhat Tuna’nın yaptığı karşılaşmanın ilk devresi ve ikinci devresinde takımların çabaları gol getirmeyince maçın normal süresi 0-0 tamamlandı.

Uzatma dakikalarında Pile takımı 1 -0 öne geçmesine karşılık Ağırdağ Boğaz 1-1 eşitliği sağlayarak karşılaşmayı penaltılara götürdü.

Penaltı atışları sonucunda rakibine 6-5’lik üstünlük sağlayan Pile takımı BTM 1. Lige terfi eden taraf oldu.

Pile böylece uzun yıllar sonra yeniden BTM 1. Lig’de mücadele etme şansını yakaladı.

