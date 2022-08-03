Pile, Serhan’la finale yükseldi

İktisatbankası BTM İkinci Lig yarı final maçında Pile ile Gayretköy, Dikmen Dr Fazıl Küçük Stadında karşılaştılar.

Turgay Misk – Sertan Alkın – Özal Çağlayan hakem üçlüsünün başarıyla yönettiği karşılaşma dostça başlarken, dostça tamamlandı. İlk devrede rüzgâra karşı oynamasına karşın Gayretköy daha etkili olan taraftı. Gayretköy, kaleci Gürcan’ı geçemezken, pek etkili olamayan Pile, Serhan Damdalen’in orta sahaya yakın bir yerden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Musa’nın da hatasıyla 1 – 0 öne geçti.

İkinci devrede hücumcularını değiştiren Gayretköy, rüzgârı arkasına almasına rağmen ilk devredeki gibi etkili olamadı. Buna rağmen 1 pozisyonda üst direğe takılan Gayretköy’e kaptan Mehmet Sakallı ile kaleci Gürcan da şans tanımadı.

Son çeyrekte daha etkili olan Pile bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, skoru korumayı başarıp maçı 1 – 0 kazanırken, finale yükselen taraf oldu. Maç sonunda Gayretköylüler, Pilelileri tebrik ederek finalde başarılar dilediler.

