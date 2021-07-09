Pereira tempoyu yükseltti

Fenerbahçe Teknik Direktörü VitorPereira, takımını fiziksel açıdan Avrupa kulüpleri seviyesine taşımayı hedefliyor

Fenerbahçe teknik direktörü VitorPereira, takımı istediği formata dönüştürmeye çalışıyor. Antrenmanların sıkı ama neşeli geçmesini isteyen Portekizli teknik adam, kazanmanın zihinlerde başlayacağını sürekli takımına işliyor. Fenerbahçe sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor.

Teknik direktörü VitorPereira, kafasındaki takımı oluşturmak için yardımcıları ile birlikte antrenman saatleri dışında da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Portekizli teknik adam, takımını tam anlamıyla sezona hazır olarak başlatmayı hedefliyor. Antrenman temposu ve çalışma metotları konusunda önemli değişiklikler yapan Pereira, futbolcularının fiziksel dayanıklılığını da yükseltmek istiyor.

Sarı lacivertliler, hava şartlarının yarattığı sıkıntılarda da salonda çalışmalarına devam ediyor. VitorPereira, salondaki çalışmalarda öğrencileriyle bire bir görüşerek iletişimini artırmayı amaçlıyor.

52 yaşındaki teknik adamın konuşmalarında iki başlık öne çıkıyor. Portekizli teknik direktör, ilk olarak takımın çok çalışmasını ve bu kamp dönemini verimli geçirmeleri gerektiğini vurguluyor.

Kazanma arzusunun zihinlerde başladığına inanan deneyimli teknik adam, ekibinin kazanmaya inanan bir takıma dönüşmesi için motivasyon çalışmaları da yapıyor.

Takımda pozitif hava ve sinerjinin oluşmasının sezon boyunca çok önemli bir etki oluşturacağına inanan VitorPereira, antrenman düzenini de eğlenceli hale getirecek şekilde planlıyor.

