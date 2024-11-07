Perde İskele’de açılıyor

AKSA Süper Ligin 8. Haftasının açılış maçı İskele Cumhuriyet Stadı’nda bu akşam DND L. Gençler Birliği ile Yenicami arasında oynanacak

AKSA Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 8. Hafta mücadelesi bu akşam İskele’de oynanacak gece maçıyla başlıyor.

AKSA Süper Ligin 8. Haftasının açılış maçı İskele Cumhuriyet Stadı’nda DND L. Gençler Birliği ile Yenicami arasında oynanacak.

Alt sırlardan uzaklaşarak üst sıralarda yer edinmek isteyen 8 puanlı Gençler Birliği ile 5 puanlı Yenicami arasındaki zorlu mücadelenin orta hakemliğini tecrübeli hakemlerimizden Ali Özer yapacak.

Süper Ligde 8. Hafta mücadelesi bugün başlayacak pazartesi akşamı ise alt sıraları ilgilendiren Göçmenköy –T. H. Dumlupınar mücadelesiyle sona erecek.

Lig lideri Cihangir Pazar günü evinde Karşıyaka’yı ağırlarken, takipçisi Doğan T. Birliği ise Cumartesi günü zorlu Mesarya deplasmanına çıkacak.

BİRİNCİ LİGDE ZİRVE MÜCADELESİNDE ZORLU HAFTA

Aksa 1. Ligin 8. Haftası özellikle zirve mücadelesi veren takımların mücadelesine sahne olacak. Lig lideri K.Kaymaklı 1 puan gerisindeki M. Hacıali Yılmazköy’e konuk olacak. Öte yandan ligde ayni puana sahip 3. Ve 4. Sırayı paylaşan Yeniboğaziçi ile Serveroğlu Geçitkale takımları kozlarını Yeniboğaziçi’de paylaşacaklar.

Aksa Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 8. Hafta maç programı

AKSA Süper Lig

8 KASIM 2024, CUMA

19.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Yenicami (Ali Özer)

9 KASIM 2024, CUMARTESİ

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Gönyeli (Kerem Eran)

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Esentepe (Hakan Ünal)

14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Doğan T.Birliği (Emre Öztaşlı)

10 KASIM 2024, PAZAR

14.00 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-M.Değirmenlik (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Karşıyaka (Osman Özpaşa)

14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-CB Gençlik Gücü (Turgay Misk)

11 KASIM 2024, PAZARTESİ

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-TH Dumlupınar (Tufan Çerçioğlu)



AKSA 1.LİG

9 KASIM 2024, CUMARTESİ

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-A.Kozanköy (Fatih Bardakçıoğlu)

14.00 Beylerbeyi Dr.Ali Özsoy Stadı Düzkaya-Maraş (Hüseyin Eyyüpler)

14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Çanakkale-Lapta (Şakir Azizoğlu)

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı N.Dipkarpaz-Mormenekşe (Ferhat Tuna)

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-K.Kaymaklı (Evren Karademir)

10 KASIM 2024, PAZAR

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-S.Geçitkale (Abdullah Genç)

14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Hamitköy-Vadili (İsmail Ercan)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Yalova (Burak Mandıralı)

