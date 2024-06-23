Perçinci geriden geldi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM İkinci Ligde 3. Grupta, Yenikent Perçinci, Alayköy’ü konuk etti.

İrsen Küçük Stadında oynanan Yenikent Perçinci – Alayköy maçını Berk Bağrıkara

yönetti. Maçın ilk devresinde Yenikent Perçinci’nin iyi oynadığı bölümde Alayköy, 23’te Cenk Gül’ün jeneriklik golüyle öne geçti. 0 – 1

Yenikent Perçinci, Mete Kuşabbi’nin golüyle ilk devreyi 1 – 1 berabere tamamladı.

İkinci devrede 73’te penaltıya sebebiyet veren Ahmet Adalıer’in kırmızı kart görmesiyle Alayköy10 kişi kaldı. Berk Göksoylu’nun penaltı golüyle Yenikent Perçinci,Alayköy karşısında 2 – 1 öne geçti.

Maçın 82. Dakikasından itibaren Alayköy futbolcuları kendi aralarında tartışmaya başladılar. Akın Yıldırım, Cenk Gül, Tugay Gök ve Mehmet Dönmez’in kırmızı kart görmeleriyle Alayköy sahada 6 kişi kaldı.

Yenikent Perçinci – Alayköy maçının hakemi Berk Bağrıkara da Alayköy’ün sahada 6 kişi kalmasıyla maçı, skor 2 – 1 iken bitirdi.

