Perçinci: Bu dönemlik futboldan çekilirim

Girne Halk Evi teknik direktörü Emre Perçinci açıklamalarda bulunurken, “Temaslı takip sisteminde bir defalığına karantina süreci yaşamaya hazırım. Ama süreç tekrarlanacaksa ben bu dönemlik futbolun içerisinden çekilirim.” ifadelerini kullandı



Necati KÜLAHLILAR

Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı’nın, futbolda son günlerde yaşanan süreçle ilgili kulübe ait olan Limos Restorant’ta düzenlediği basın toplantısında Girne Halk Evi teknik direktörü Emre Perçinci açıklamalarda bulundu.

Emre Perçinci’nin açıklamaları şöyle:

“Ben Emre Perçinci olarak futbolun oynanmasını isterim. Sağlık Bakanlığının koyduğu şartlarda oynanacaksa da oynatılsın.

Takımımda koronavirüs vakası çıkması durumunda ise 1 defalığına karantina süreci yaşamaya hazırım. Ama süreç tekrarlanacaksa ben bu dönemlik futbolun içerisinden çekilirim. Okul yönetimimle de konuyu görüştüm.

Diğer sistemde ise takımımda poztif vaka çıkması halinde ben zaten eve gitmem. Çünkü ailemi tehlikeye atmak istemem. Farklı bir yerde izole olurum.

Futbolun hiç oynanmaması birçok kişiye özellikle de futbolculara zarar verir. Sonuçta futboldan hayatını idame ettiren insanlar vardır. Zaten futboldan 7 – 8 ay kopan futbolcuların performansı kolay kolay yerine gelmez. Futboldan uzaklaşan bir kişinin yeniden futbola dönmesi de zor olur.

Futbol oynamaksa niyet gerekli bütçe ayarlaması da yapılır. Örneğin biz Girne Halk Evi olarak 3 kamp yapacaktık. Futbol oynanacaksa şimdi bu sayıyı azaltma kararı aldık.”



