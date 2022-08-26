Pera L.Gençler Birliği resmi sezon açılışı gerçekleştiriyor

Pera Larnaka Gençler Birliği 27 Ağustos Cumartesi (bugün) günü İskele Kabristanlığında çelenkler bırakılarak, İskele Cumhuriyet Stadı’nda kurban kesimiyle resmi sezon açılışı gerçekleştirecek

İskele’nin kırmızı siyahlı ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği resmi sezon açılış gerçekleştiriyor. Yeni sezona 11 Temmuz’da başlayan 1.hazırlık dönemi çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden Pera L.Gençler Birliği yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Reşat Oğuz, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman’dan oluşan teknik kadro ile yeni sezona yönelik çalışmalarda tempo artarak devem ediyor. İskele Cumhuriyet stadı saha korunarak, kale arkasında yeni sezona yönelik hazırlıklar tüm sürati ile devam eden Pera L.Gençler Birliği’nde çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken, 1.hazırlık döneminde 7. hafta geride kalıyor. Çalışmalar programı haftada 5 gün sürdürülürken, futbolcular Çarşamba, Pazar günleri dinlenmeyle geçiren Pera Larnaka Gençler Birliği’nde 27 Ağustos Cumartesi (bugün) günü resmi sezon açılışı gerçekleştirecek.

RESMİ SEZON AÇILIŞI

Pera Larnaka Gençler Birliği kulüp lokalinde saat 15:00 de toplanacak olan başkan Metin Menteş, yönetim kurulu, teknik ekip, A takım sporcular, A2 genç takım sporcular, U15 yıldız takım sporcuları, altyapı sporcularımız, basketbol branşındaki tüm kategoriler, Yüzme takım sporcuların yer altığı tüm kategoriler bir araya gelerek sırasıyla Atatürk büstüne çelenk koyduktan sonra, kulübe hizmet etmiş merhum başkanlar, yöneticiler, sporcular, İskele Kabristanlığında çelenkler bırakılarak, İskele Cumhuriyet stadında kurban kesimiyle resmi sezon açılışı gerçekleştirecek. Resmi sezon açılış sonrasında Pera L.Gençler Birliği hazırlık maçında süper ligi ekiplerinden Çetinkaya ile saat 17:30 da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

